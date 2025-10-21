Le directeur du village d’enfants SOS à Siliana, Atef Labbadi, a annoncé que l’appel d’offres relatif au projet de reconstruction du village sera lancé prochainement, précisant que les travaux devraient débuter au cours du mois de décembre, une fois les études techniques finalisées.

D’un coût global estimé à 7 millions de dinars, le projet prévoit la construction de huit maisons familiales intégrées, l’aménagement d espaces verts ainsi que des salles de clubs et une salle polyvalente, a-t-il indiqué, mardi à l’Agence TAP.

A cet effet, 5 millions de dinars ont déjà été collectés, tandis que des contributions supplémentaires sont attendues de la part des acteurs économiques et de la société civile, afin de faire du site un modèle de prise en charge infantile, a fait savoir la même source.

Il a souligné la portée symbolique et sociale du projet, rappelant que le village SOS accueille des enfants sans soutien familial, issus de Siliana et d’autres régions.

Créé il y a 44 ans, le village d’enfants de Siliana a été évacué il y a deux ans suite à un rapport de la protection civile concluant à la vétusté périlleuse de ses bâtiments.

Le village démantelé abritait 32 enfants, un foyer pour cinq filles, un autre pour cinq garçons, ainsi qu’une quarantaine de jeunes et 500 enfants suivis dans leurs familles naturelles.