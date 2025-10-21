La compagnie aérienne Tunisair a annoncé le lancement d’une campagne promotionnelle historique de 77 heures, offrant des réductions pouvant atteindre 50 % sur tous ses vols, en classe Économique comme en classe Affaires.

Cette promotion, qui marque le 77e anniversaire de sa fondation, est une première dans l’histoire de la compagnie.

Selon un communiqué, les passagers bénéficieront de remises similaires sur plusieurs services supplémentaires, tels que la réservation préalable d’un siège, l’ajout d’un bagage en soute de 23 kg et l’accès au salon d’honneur de l’aéroport de Tunis-Carthage. Les frais de gestion seront quant à eux intégralement offerts pendant toute la durée de l’opération.

La vente aux tarifs promotionnels débute ce mardi 21 octobre 2025 pour une durée exacte de 77 heures. Les voyages s’effectueront entre le 21 octobre 2025 et le 31 mai 2026, période qui inclut les vacances scolaires.

Tunisair invite ses clients à réserver leurs billets via son site officiel (www.tunisair.com), son application mobile, ses agences ou auprès de ses partenaires, notamment des tour-opérateurs et des agences de voyages.