La première édition du Salon de l’agriculture, de la production animale et des technologies modernes “Agri Centre Product” se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2025 au Centre d’Exposition de Kairouan “Expo Centre”.

Organisé par l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Kairouan, cet événement vise à valoriser les avancées technologiques dans le secteur agricole et à promouvoir les productions locales caractéristiques du gouvernorat, notamment les cultures maraîchères et fruitières, l’olivier, le pistachier et l’amandier. L’irrigation, pilier de l’agriculture kairouanaise, garantit une production céréalière stable malgré les aléas climatiques.

Le salon se positionne comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, les agriculteurs, les éleveurs, les investisseurs, mais aussi le grand public. Il mettra en avant les innovations qui transforment le monde rural : machines intelligentes, solutions solaires pour les exploitations, aliments pour animaux de haute performance et outils numériques de gestion agricole.

Cette initiative intervient dans un contexte de dynamisme économique marqué : 3 674 projets d’investissement ont été enregistrés dans le gouvernorat au cours des neuf premiers mois de 2025, représentant un engagement total de 725,9 millions de dinars. Ces chiffres témoignent d’un fort engouement pour le secteur agricole et ses filières connexes.

Le Salon Agri Centre Product 2025 promet ainsi d’être un véritable hub d’innovation, d’échanges et de business, au cœur de l’une des régions agricoles les plus stratégiques de Tunisie.