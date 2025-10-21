L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) organise, à partir de demain 22 octobre et jusqu’au 24, la 20ᵉ Conférence internationale du Réseau de recherche international et pluridisciplinaire sur les enjeux et usages des TIC (EUTIC 2025).

Organisée par le projet “Communication des organisations” en partenariat avec le laboratoire “Médias, communication et transition” (LR24SE01), la conférence aura pour thème « Orchestration des intelligences et dynamiques organisationnelles ».

La conférence traitera six axes importants, à savoir, les aspects épistémologiques de la convergence des intelligences, les Intelligences humaines et les machines : complémentarité, interaction et/ou concurrence, l’intelligence artificielle et la reconfiguration des organisations humaines, l’éthique et la responsabilité dans l’orchestration des intelligences, l’intelligence collective et numérique : vers des systèmes de collaboration augmentée et les stratégies pour la complémentarité des intelligences.

Des chercheurs, des praticiens et des penseurs de tous domaines et de différents pays participeront à la conférence qui se veut un espace ouvert d’échanges transdisciplinaires.

19 conférences ont été organisées avec les partenaires du Réseau EUTIC, constitué en association en juin 2023. L’objectif de ces conférences est de sensibiliser à la nature interdisciplinaire de la recherche sur les développements des TIC.