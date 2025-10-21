Une centaine de représentants d’ONG et d’organisations de la société civile (OSC), ainsi que des parlementaires, des journalistes, des associations de femmes et de jeunes, des chercheurs et des acteurs du secteur privé de la région méditerranéenne prennent part au Forum méditerranéen des parties prenantes sur l’environnement et l’action climatique qui se tient du 21 au 23 octobre au Caire.

Organisé sur le thème « Favoriser le changement de comportement », le forum vise à soutenir la société méditerranéenne, en renforçant les compétences des groupes de la société civile en matière de plaidoyer et en leur permettant de mieux s’y retrouver, lit-on sur le portail de l’événement.

Il s’agit, également, de renforcera la capacité des réseaux, organisations et praticiens participants à s’engager efficacement auprès des communautés ciblées et à communiquer sur les défis environnementaux ; tels que la prévention de la pollution, la pénurie d’eau, la perte de la biodiversité, la sécurité alimentaire, l’efficacité énergétique et d’autres impacts négatifs liés au climat.

Au programme figure la présentation des dernières avancées scientifiques et techniques en matière de défis climatiques, de pressions et de progrès en termes de solutions disponibles.

Le Forum bénéficie du soutien de l’Union européenne, du Plan d’action pour la Méditerranée du PNUE, de l’Union pour la Méditerranée, de la Ligue des États arabes et du ministère égyptien de l’Environnement.

Il est rendu possible grâce au soutien du projet WES-BCA financé par l’Union Européenne, et du programme MedProgramme, financé par le FEM, en étroite collaboration avec la Délégation de l’Union Européenne en Égypte, RAED et divers partenaires engagés pour l’action climatique.