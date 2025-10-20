Le marché boursier a aligné, lundi, une deuxième séance consécutive en progression. L’indice de référence a augmenté de 0,2%, à 12365 points, dans un modeste volume de 6,5 MD. Aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre STA s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque chinoise Chery a affiché une embellie de 5,1 % à 35,200 D, dans un maigre flux de 129 mille dinars.

Le titre ATB poursuit sur sa lancée positive. L’action de la filiale du groupe ARAB BANK a enregistré une progression de 3,7% à 3,620 D. La valeur a animé le marché avec des échanges relativement fournis de 1,9 MD.

SFBT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du leader des boissons gazeuses et alcoolisées en Tunisie a terminé la séance en augmentation de 1,4 % à 12,680 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 2,3 MD.

Le titre MAGASIN GENERAL a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du spécialiste de la grande distribution a reculé de 4,5 % à 10,500 D. La valeur a été échangée à hauteur de 3 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a changé de trajectoire comparativement à la séance du vendredi dernier. L’action du leader du secteur du leasing en Tunisie s’est repliée de 3,2 % à 32,310 D, en brassant un volume réduit de 43 mille dinars sur la séance.

