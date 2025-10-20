Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a décidé de proroger les dates limites d’inscription au programme d’appui aux PME en difficulté.
Et a fixé les conditions que doit remplir le promoteur pour bénéficier de ce programme:
-
Être inscrit auprès de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant ;
-
Bénéficier d’un financement du Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) obtenu en 2015 ou après, sur des lignes de crédit susceptibles d’être rééchelonnées ;
-
Avoir un projet en activité au moment de l’inscription au programme ;
-
Disposer d’un identifiant unique au Registre National des Entreprises (RNE), à l’exception des activités agricoles ;
-
Avoir un nombre d’échéances impayées sur le prêt obtenu auprès de la BTS supérieur à 3 et ne dépassant pas 36 ;
-
Avoir remboursé au moins 20 % des montants dus ;
-
Être en mesure de payer les frais de rééchelonnement ;
-
Ne pas avoir déjà bénéficié d’une opération de rééchelonnement de ses prêts ;
-
Ne pas être interdit de relation bancaire ;
-
Ne pas avoir bénéficié d’un soutien dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la pandémie de Covid-19 ;
-
Ne pas exercer une activité figurant sur la liste négative des activités éligibles à l’accompagnement.