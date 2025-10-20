Le nouveau classement mondial WTA, publié ce lundi, confirme la domination de la Biélorusse Aryna Sabalenka, solidement installée au sommet du tennis féminin. À quelques semaines de la fin de la saison, le top 5 reste inchangé, tandis que les six premières joueuses ont déjà validé leur qualification pour les Masters de fin d’année à Riyad (1er-8 novembre).

Les têtes d’affiche déjà qualifiées pour Riyad

Les six premières places sont occupées par :

Aryna Sabalenka (Biélorussie) – 10.390 points

Iga Swiatek (Pologne) – 8.703

Coco Gauff (États-Unis) – 7.863

Amanda Anisimova (États-Unis) – 5.914

Jessica Pegula (États-Unis) – 5.183

Jasmine Paolini (Italie) – 4.525 (+2)

Ces joueuses rejoindront les Masters de Riyad, grand rendez-vous réunissant les huit meilleures de la saison.

Les évolutions du top 10

Derrière ce groupe de tête, Elena Rybakina (Kazakhstan) gagne deux places et pointe à la 7e position, tandis que Madison Keys (États-Unis) recule d’un rang, désormais 8e. La jeune Mirra Andreeva (Russie) chute de trois places (9e), alors qu’Ekaterina Alexandrova (Russie) conserve sa 10e place.