La Direction nationale d’arbitrage a désigné les arbitres chargés de diriger les rencontres de la 10e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle, prévues mardi 21 et mercredi 22 octobre 2025.
Programme et arbitres désignés
Mardi 21 octobre
📍 Stade de Radès
Club Africain – US Monastir
Arbitre principal : Bacem Belaïd
VAR : Oussama Ben Ishak
Mercredi 22 octobre
📍 Stade à déterminer (huis clos)
CA Bizertin – Stade Tunisien
Arbitre principal : Nidhal Beltaïef
VAR : Montassar Belarbi
📍 Sousse
Étoile du Sahel – Olympique Béja
Arbitre principal : Amine Fgaïer
VAR : Walid Mansri
📍 Zarzis
ES Zarzis – Espérance de Tunis
Arbitre principal : Amir Loucif
VAR : Mejdi Bellagha
Résultats des matchs déjà disputés
Dimanche 19 octobre
La Marsa : AS Marsa 0 – 1 ES Métlaoui (Ahmed Ouled Behi 45’)
Sfax (Taïeb Mhiri) : CS Sfaxien 2 – 0 AS Soliman
(Buteurs : Mohamed Amine Ben Ali 39’, Omar Ben Ali 90+2)
Samedi 18 octobre
Zouiten : JS Omrane 2 – 0 JS Kairouan
(Haroun Kouki 43’, Bilel Touati 50’)
Ben Guerdane : US Ben Guerdane 1 – 1 AS Gabès
(Wael Salhi 70’ / Hosni Guezmir 2’)
Classement provisoire après les matchs du week-end
Rang Équipe Pts J G N D BP BC Diff
1 Stade Tunisien 21 9 6 3 0 12 3 +9
2 Espérance ST 20 9 6 2 1 15 2 +13
3 Club Africain 19 9 6 1 2 12 4 +8
4 US Monastir 17 9 4 5 0 9 4 +5
5 CS Sfaxien 16 10 4 4 2 13 7 +6
6 ES Zarzis 16 9 5 1 3 12 11 +1
7 ES Métlaoui 15 10 4 3 3 6 7 -1
8 JS Omrane 14 10 4 2 4 9 10 -1
9 CA Bizertin 12 9 3 3 3 6 5 +1
10 AS Marsa 10 10 3 1 6 10 10 0
11 JS Kairouan 10 10 3 1 6 7 18 -11
12 ES Sahel 9 9 2 3 4 10 10 0
13 AS Soliman 8 10 3 1 6 4 10 -6
14 US Ben Guerdane 8 10 1 5 4 6 9 -3
15 AS Gabès 7 10 1 4 5 4 12 -8
16 Olympique Béja 5 9 1 2 6 2 15 -13