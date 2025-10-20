La Direction nationale d’arbitrage a désigné les arbitres chargés de diriger les rencontres de la 10e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle, prévues mardi 21 et mercredi 22 octobre 2025.

Programme et arbitres désignés

Mardi 21 octobre

📍 Stade de Radès

Club Africain – US Monastir

Arbitre principal : Bacem Belaïd

VAR : Oussama Ben Ishak

Mercredi 22 octobre

📍 Stade à déterminer (huis clos)

CA Bizertin – Stade Tunisien

Arbitre principal : Nidhal Beltaïef

VAR : Montassar Belarbi

📍 Sousse

Étoile du Sahel – Olympique Béja

Arbitre principal : Amine Fgaïer

VAR : Walid Mansri

📍 Zarzis

ES Zarzis – Espérance de Tunis

Arbitre principal : Amir Loucif

VAR : Mejdi Bellagha

Résultats des matchs déjà disputés

Dimanche 19 octobre

La Marsa : AS Marsa 0 – 1 ES Métlaoui (Ahmed Ouled Behi 45’)

Sfax (Taïeb Mhiri) : CS Sfaxien 2 – 0 AS Soliman

(Buteurs : Mohamed Amine Ben Ali 39’, Omar Ben Ali 90+2)

Samedi 18 octobre

Zouiten : JS Omrane 2 – 0 JS Kairouan

(Haroun Kouki 43’, Bilel Touati 50’)

Ben Guerdane : US Ben Guerdane 1 – 1 AS Gabès

(Wael Salhi 70’ / Hosni Guezmir 2’)

Classement provisoire après les matchs du week-end

Rang Équipe Pts J G N D BP BC Diff

1 Stade Tunisien 21 9 6 3 0 12 3 +9

2 Espérance ST 20 9 6 2 1 15 2 +13

3 Club Africain 19 9 6 1 2 12 4 +8

4 US Monastir 17 9 4 5 0 9 4 +5

5 CS Sfaxien 16 10 4 4 2 13 7 +6

6 ES Zarzis 16 9 5 1 3 12 11 +1

7 ES Métlaoui 15 10 4 3 3 6 7 -1

8 JS Omrane 14 10 4 2 4 9 10 -1

9 CA Bizertin 12 9 3 3 3 6 5 +1

10 AS Marsa 10 10 3 1 6 10 10 0

11 JS Kairouan 10 10 3 1 6 7 18 -11

12 ES Sahel 9 9 2 3 4 10 10 0

13 AS Soliman 8 10 3 1 6 4 10 -6

14 US Ben Guerdane 8 10 1 5 4 6 9 -3

15 AS Gabès 7 10 1 4 5 4 12 -8

16 Olympique Béja 5 9 1 2 6 2 15 -13