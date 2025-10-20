L’AC Milan a pris les commandes du championnat d’Italie grâce à sa victoire face à la Fiorentina (2-1), dimanche, lors de la 7e journée de Serie A. Un succès marqué par le doublé de Rafael Leão, auteur d’un retour remarqué après 513 jours sans but à San Siro.

Grâce à cette quatrième victoire en cinq matches, les Rossoneri totalisent 16 points et s’installent en tête du classement pour la première fois depuis septembre 2022.

La Juventus en difficulté, Côme crée la surprise

La Juventus Turin, jusque-là invaincue, a subi sa première défaite de la saison sur la pelouse de Côme (2-0). Le jeune Nico Paz, pépite argentine du club lombard, a été le grand artisan de ce succès historique, le premier de Côme face à la Juve depuis 1952.

L’Atalanta toujours invaincue

Seule équipe à ne pas avoir encore perdu cette saison, l’Atalanta Bergame a été tenue en échec par la Lazio Rome (0-0), enregistrant son cinquième match nul et occupant la 8e place avec 11 points.

Une journée avare en buts

Les attaquants italiens ont connu un week-end difficile, avec seulement neuf buts inscrits en neuf rencontres, avant le dernier match prévu lundi entre la Cremonese et Udinese. Cette 7e journée pourrait devenir la moins prolifique depuis l’instauration de la victoire à trois points, battant le précédent record des 13 buts marqués lors de la 2e journée de la saison 2022-2023.