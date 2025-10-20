Une journée d’étude sur “la prévention de l’addiction et les moyens de traitement” a été organisée ce dimanche à la maison de la culture Aboul Kacem Chebbi à Tozeur, à l’initiative de l’institut de musique et de danse de Tozeur et de la maison de la culture Aboul Kacem Chebbi, dans le cadre des activités de l’octobre musical.

Des enfants, des parents d’élèves et des associations spécialisées ont participé à cette journée d’étude en vue de débattre de l’importance de la musique et des activités culturelles pour les enfants en bas âge et les jeunes, afin de les protéger contre les comportements à risque, a souligné Razi Rouissi, directeur de l’institut de musique et de danse.

Il a relevé que la musique joue un rôle important non seulement dans l’amélioration du comportement des enfants, mais aussi en tant qu’outil éducatif pour les enfants ayant des troubles du langage, hyperactifs ou atteints d’autisme.

Cette rencontre a comporté des interventions présentées par des spécialistes, ainsi qu’un débat ouvert avec le public.

Dans une intervention intitulée “les activités culturelles, un rempart psychologique”, la psychologue Rahma Boualleg a souligné l’importance de l’équilibre psychologique social et culturel de l’enfant, notant le rôle des arts en général et de la musique en particulier comme protection contre certains comportements à risque chez les jeunes.

De son côté, l’assistante sociale au complexe de l’enfance de Dégueche Waafa Hamada, a affirmé, dans son intervention intitulée “la musique et les activités culturelles comme outils préventifs et thérapeutiques”, que la musique constitue un élément important permettant de faciliter l’intégration sociale entre les individus.

Elle a également abordé l’importance de la musique et des activités culturelles pour le développement des aptitudes cognitives, sociales et émotionnelles de l’enfant.

Hamada a souligné le rôle des parents dans le suivi, la motivation et l’accompagnement des enfants durant les activités culturelles pour les protéger contre les comportements à risque.