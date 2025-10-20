Le Conseil du Marché Financier (CMF) organise une série d’activités nationales, dans le cadre de sa participation pour la sixième année consécutive, à la Semaine mondiale de l’investisseur, du 20 au 24 octobre 2025, et ce, sous un thème axé sur la technologie et la finance numérique ainsi que la prévention de la fraude et la manipulation.

Il s’agit, entre autres, de la publication de contenus éducatifs numériques en lien avec les thématiques principales de l’édition 2025, avec une dimension internationale illustrant le fruit de la coopération entre le CMF et la Banque de France, représentée par sa direction de l’éducation financière (EDUCFI). Deux deux fiches pédagogiques portant sur la technologie de la blockchain et la titrisation seront publiées dans ce cadre, indique le CMF, dans un communiqué.

Il prévoit de publier, également, le “Guide de l’investisseur intelligent”, élaboré dans le cadre de sa coopération avec l’Union des autorités arabes des marchés financiers (UASA), en appui aux efforts de sensibilisation et de protection des investisseurs.

Une série d’activités sera également organisée en faveur des étudiants des universités et des établissements d’enseignement supérieur tunisiens, visant à présenter de manière détaillée les missions du CMF et les différentes composantes du marché financier tunisien.

Pour rappel, la Semaine mondiale de l’investisseur (World Investor Week 2025) est une initiative internationale placée sous l’égide de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV/IOSCO). Elle regroupe la majorité des autorités de régulation des marchés financiers à travers le monde.

Cet événement connaît la participation d’un grand nombre d’autorités de régulation et d’institutions financières issues de divers continents, témoignant ainsi de l’intérêt croissant porté à cette campagne mondiale visant à renforcer l’éducation financière et la protection des investisseurs.