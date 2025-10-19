Le match Côme – Juventus Turin, comptant pour la 7ᵉ journée de Serie A, se dispute ce dimanche 19 octobre 2025 à 12h30. La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN, la plateforme qui propose l’intégralité du championnat italien en France.

La Juventus veut rester dans le rythme du haut de tableau

Toujours ambitieuse dans la course au titre, la Juventus continue d’afficher une solidité défensive impressionnante. Les hommes de Massimiliano Allegri se reposent sur une base expérimentée emmenée par Bremer, Locatelli et Vlahović, qui reste le principal atout offensif des Bianconeri. Une victoire à Côme permettrait à la Juve de maintenir la pression sur les leaders du championnat.

Côme face à un géant du football italien

Promu cette saison en Serie A, Côme réalise un début de parcours courageux. L’équipe lombarde, entraînée par Cesc Fàbregas, tente d’imposer un jeu ambitieux malgré un effectif limité. Face à un adversaire du calibre de la Juventus, les Cômois chercheront surtout à créer la surprise devant leur public du Stadio Giuseppe Sinigaglia, et à engranger des points précieux pour le maintien.

📅 Date et heure : Dimanche 19 octobre 2025 à 12h30

📺 Diffusion TV : En direct sur DAZN

🏟️ Lieu : Stadio Giuseppe Sinigaglia, Côme