Le club égyptien de Pyramids FC a remporté la Supercoupe de la Confédération africaine de football (CAF) en battant la Renaissance Sportive de Berkane (1-0), samedi soir au stade du 30 juin au Caire.

Une finale serrée au Caire

La rencontre a opposé deux formations habituées aux joutes continentales. Devant son public, Pyramids FC a su faire la différence dans un match globalement équilibré et tactiquement disputé. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 75e minute par l’attaquant congolais Fiston Mayele, auteur d’une frappe précise qui a trompé la défense marocaine.

Première consécration continentale pour Pyramids FC

Cette victoire permet au club cairote de décrocher son premier titre majeur sur la scène africaine. Après plusieurs saisons à jouer les premiers rôles en championnat et dans les compétitions interclubs, Pyramids FC concrétise enfin ses ambitions en remportant la Supercoupe de la CAF.

Le club succède ainsi à Al Ahly, vainqueur de l’édition précédente.

Une désillusion pour la RS Berkane de Mouine Chabani

Pour la Renaissance de Berkane, dirigée par le technicien tunisien Mouine Chabani, cette défaite met fin à l’espoir d’un troisième sacre continental. Le club marocain, double vainqueur de la Coupe de la CAF, n’a pas su convertir ses rares occasions malgré une bonne entame de match.

Le parcours de Berkane reste néanmoins remarquable, confirmant sa régularité sur la scène africaine ces dernières années.