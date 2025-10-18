La 6e journée du championnat Pro A de basket-ball se jouera ce dimanche 19 octobre 2025. Trois rencontres sont au programme dans la poule A.

Au salle Gorjani, le Club Africain recevra DS Grombalia à 15h00, dans une affiche toujours disputée entre deux formations en quête de confirmation.

À Sousse, l’Étoile Sportive du Sahel accueillera la JS Manazeh à 16h00, tandis qu’à la salle de la Goulette, l’ES Goulette affrontera le BC Mahdia, également à 16h00.

Trois matches dans la poule B

Dans la poule B, le programme débutera à Hammamet, où l’AS Hammamet sera opposée à la JS Kairouanaise à 16h00.

À la même heure, la salle Radès-Bouhima sera le théâtre du duel entre ES Radès et US Monastir, deux équipes habituées aux sommets du basket tunisien.

Enfin, la journée se clôturera à 17h00 avec le choc entre le Stade Nabeulien et l’US Ansar à la salle Bir Chellouf.

Cette sixième manche du championnat promet des confrontations équilibrées, dans un contexte où chaque équipe cherche à consolider sa position avant la phase retour.