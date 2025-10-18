Les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Bruxelles, disputés vendredi, ont livré leur verdict. Le Français Giovanni Mpetshi Perricard, le Tchèque Jiri Lehecka, le Canadien Félix Auger-Aliassime et le Belge Raphaël Collignon se sont qualifiés pour le dernier carré.

Mpetshi Perricard domine Musetti

Tête de série n°5, Giovanni Mpetshi Perricard a créé la surprise en éliminant le favori du tournoi, l’Italien Lorenzo Musetti (n°1). Le Français s’est imposé en deux sets accrochés, 6-4, 7-6 (10/8), grâce à un service puissant et une grande solidité dans les moments clés.

Lehecka profite de l’abandon de Bonzi

De son côté, le Tchèque Jiri Lehecka (n°3) a validé son billet pour les demi-finales après l’abandon du Français Benjamin Bonzi. Lehecka, battu au premier set au tie-break (6-7, 8/10), a réagi avec autorité (6-1) avant que son adversaire ne soit contraint de se retirer dans la dernière manche, alors que le score était de 4-1.

Auger-Aliassime en contrôle

Deuxième tête de série, Félix Auger-Aliassime a confirmé son bon état de forme en dominant l’Américain Eliot Spizzirri. Le Canadien s’est imposé 6-2, 7-6 (8/6), s’appuyant sur son service et sa régularité en fond de court pour éviter toute surprise.

Collignon fait vibrer le public belge

La belle performance du jour est venue de Raphaël Collignon. Le Belge a signé une victoire de prestige face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (n°4). Solide dans les échanges et porté par le public, Collignon a remporté le premier set au tie-break (7-6, 7/5) avant de dérouler dans la seconde manche (6-1).