La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) se dit prête à en découdre avec le Pyramids FC pour la Supercoupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le match se joue ce samedi 18 octobre 2025 au stade du 30 juin au Caire. L’entraîneur tunisien de la formation marocaine, Mouine Chaâbani, a assuré que son équipe dispose de l’expérience nécessaire pour viser le titre.

« Notre équipe souffre de quelques absences, mais nous avons confiance en tous les joueurs disponibles. Tout le monde est prêt à livrer une grande performance digne de la RSB », a déclaré Chaâbani en conférence de presse d’avant-match, vendredi soir.

Un duel sur le terrain du champion d’Afrique

Le technicien tunisien a reconnu que la rencontre ne se jouera pas en terrain neutre. « Cette finale se déroule sur le terrain de Pyramids, champion d’Afrique, ce qui leur donne un léger avantage. Mais nous sommes prêts à nous battre pour offrir de la joie à nos supporters », a-t-il ajouté.

Chaâbani a insisté sur le prestige de cette confrontation, rappelant que la Supercoupe oppose les deux champions du continent. « C’est une compétition particulière, très importante pour tous les participants », a-t-il souligné.

Respect et ambition partagés

L’entraîneur marocain a salué le parcours de son adversaire du jour : « Pyramids FC est une équipe solide, auteure d’un grand exploit en remportant le titre intercontinental. Mais la RSB, forte de son expérience africaine, sait gérer ce type de rendez-vous. »

Du côté des joueurs, la détermination est palpable. Le milieu de terrain Yassine Labhiri a affirmé : « Nous sommes prêts physiquement et mentalement pour faire plaisir à nos supporters et ramener la Supercoupe au Maroc. »

Il a rappelé que le niveau du club égyptien « a beaucoup évolué depuis notre dernier affrontement en 2020, mais nous aussi avons gagné en force et en expérience ».

Objectif clair pour Pyramids FC

Face à eux, l’entraîneur croate de Pyramids FC, Krunoslav Jurcic, vise clairement le trophée : « Nous sommes les champions d’Afrique, champions de la moitié du monde. Notre objectif est d’ajouter un nouveau titre à la vitrine du club. »

La rencontre sera dirigée par l’arbitre soudanais Mahmoud Ismaïl, assisté de Mohamed Abdallah et du Kényan Gilbert Cheruiyot. Le Mauritanien Abdelaziz Bouh officiera comme quatrième arbitre. L’assistance vidéo (VAR) sera assurée par le Ghanéen Daniel Laryea, accompagné du Sud-Africain Tom Abongile et du Kényan Stephen Onyango.