La 8ᵉ journée du championnat de France de football a débuté vendredi soir par un match spectaculaire entre le Paris SG et Strasbourg, soldé sur un nul 3-3 au Parc des Princes.

Un nul animé entre leaders

Ce partage des points permet au Paris SG de conserver la première place du classement avec 17 points, suivi de près par Strasbourg (16 points). Les Alsaciens confirment leur excellent début de saison malgré un déplacement difficile à Paris.

Une lutte resserrée en tête du classement

Derrière ce duo, Marseille (15 points) et Lyon (15 points) peuvent revenir à hauteur des leaders en cas de victoire samedi face respectivement au Havre et à Nice. Les deux clubs affichent des bilans similaires, avec cinq victoires et deux défaites chacun.

Le Monaco de son côté (13 points) se déplace à Angers pour tenter de se rapprocher du podium, tout comme Lens (13 points) qui accueillera Paris FC dimanche après-midi.

Un milieu de tableau disputé

Le peloton reste très dense : Lille, Paris FC, Toulouse et Rennes comptent tous entre 10 et 11 points, preuve d’un championnat particulièrement équilibré à ce stade de la saison.

Brest (8 points) et Nice (8 points) tenteront de se relancer, tandis que Lorient (7 points), Le Havre, Nantes et Auxerre (6 points chacun) se battent pour s’éloigner de la zone rouge.

Le bas du classement sous tension

En fin de tableau, Angers (5 points) et surtout Metz, dernier avec seulement 2 points, connaissent un début de saison difficile. Les Messins n’ont toujours pas remporté le moindre match après sept journées.

La 8ᵉ journée se poursuivra jusqu’à dimanche soir, avec le choc Nantes – Lille en clôture à 20h45.