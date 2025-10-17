L’Olympique de Marseille reçoit Le Havre AC samedi 18 octobre 2025 au Stade Orange Vélodrome, coup d’envoi à 21h05, en direct sur Ligue 1+. Les Phocéens cherchent à confirmer leur belle dynamique en championnat.

Deuxièmes du classement, les Marseillais restent sur quatre victoires consécutives en Ligue 1 et cinq toutes compétitions confondues. À domicile, leur domination est quasi totale : seule l’équipe du RC Lens est parvenue à s’imposer cette saison au Vélodrome (0-1).

Mason Greenwood brille depuis le début de la saison et figure parmi les principaux artisans de ce succès. Il est soutenu par des recrues comme Nayef Aguerd et Igor Paixao, qui renforcent la solidité défensive et l’efficacité offensive de l’équipe. Avec 67 394 spectateurs attendus, les supporters espèrent assister à un nouveau succès avant un calendrier chargé.

Le Havre AC, 14ᵉ du classement, rencontre plus de difficultés. Les Normands restent sur trois matchs nuls consécutifs et n’ont remporté qu’une seule rencontre lors de leurs cinq dernières sorties. Leur défense montre certaines fragilités, avec un seul clean-sheet sur la période, mais l’attaque reste active avec sept buts inscrits en un mois.

Le déplacement à Marseille s’annonce difficile, mais Le Havre tentera de freiner la série des Phocéens et de créer la surprise au Vélodrome.

Fiche du match :