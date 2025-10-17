L’examen de la coopération et du partenariat entre la Tunisie et l’Egypte dans les domaines de la formation, de l’apprentissage et de l’emploi, ont fait l’objet d’une rencontre, hier jeudi, entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chouad et le ministre égyptien du travail, Mohamed Gobran.

Chaouad a souligné, lors de cette rencontre qui s’est tenue au Qatar à l’occasion de la sixième session de la Conférence islamique des ministres du Travail des États membres de l’organisation de coopération islamique (15 et 16 octobre 2025) la disposition de son département à renforcer davantage la coopération avec le ministère égyptien du travail, notamment après la signature d’un protocole d’accord, en septembre 2025, dans les domaines de la création et du développement des micro, petites et moyennes entreprises entre les deux gouvernements.

À cette occasion, Chouad a donné un aperçu des orientations stratégiques du gouvernement tunisien en matière d’emploi, de formation professionnelle, d’entrepreneuriat et d’initiatives collectives, selon un communiqué du ministère de l’emploi.

De son côté, le ministre égyptien du travail a salué l’expérience tunisienne dans les secteurs de la formation professionnelle, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et des initiatives collectives.

Les deux parties ont convenu d’impulser la coopération bilatérale à travers la mise en oeuvre des recommandations de la haute commission mixte Tuniso- Egyptienne et l’élaboration de la version finale conjointe du programme exécutif entre les deux ministères dans le domaine de l’emploi, pour les années 2026-2027.