La Tunisie est appelée à “moderniser le cadre légal sur la protection des données, en l’alignant sur les standards européens (Règlement général sur la protection des données- RGPD) et à développer des solutions cloud souveraines pour héberger localement les données sensibles”, d’après une analyse approfondie du marché mondial et régional des data centers, présentée lors de la 22ᵉ session du Conseil stratégique de la Tunisia Investment Authority (TIA), tenue récemment.

Selon cette analyse, intitulée « Veille sur les data centers : tendances mondiales et opportunités d’investissement pour la Tunisie », notre pays est invité à “stimuler la demande locale par la numérisation des services publics et des secteurs bancaires et industriels” ; et “créer une zone économique spéciale pour le cloud et les data centers, offrant des exonérations fiscales, des incitations financières et des facilités douanières avec des terrains compétitifs”.

La TIA a recommandé, en outre, “d’accélérer l’intégration des énergies renouvelables dans l’alimentation des centres de données et d’offrir des incitations pour les solutions innovantes d’efficacité énergétique et de refroidissement”, ainsi que de “renforcer la connectivité internationale par de nouveaux câbles sous-marins et des liaisons directes vers les hubs européens et africains”.

En Tunisie, on compte quatre data centers, à savoir Data Centre Tier III (dédié aux services cloud, sauvegarde et continuité d’activité) ; Carthage Data Center (orienté vers la colocation, le cloud et la cyersécurité) ; Data Centre Tier IV (qui offre des solutions sur mesure en housing, cloud…), et Eco Datacenter (destiné à devenir un véritable hub d’échange de données euro méditerranéen).

Il importe de préciser que le nombre de projets de Data Centers annoncés, au niveau mondial, a doublé, durant la période 2016- 2025. Quant aux montants investis, ils ont été multipliés par 20, depuis 2016. En fait, on recense, jusqu’au 2025, 1858 projets de Data Centers, mobilisant des investissements à hauteur de 558,4 milliards de dollars, et favorisant la création de plus de 44 mille emplois.