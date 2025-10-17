Le marché boursier a terminé la séance de vendredi sur une belle note d’optimisme (+0,1%) à 12341 points, dans un volume de 8,8 millions de dinars (MD). Les échanges ont profité de la réalisation de deux transactions de bloc sur les titres d’ATTIJARI BANK (un flux de 2,7 MD) et de la SFBT (une enveloppe de 2,6 MD), d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

Le titre CELLCOM s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du distributeur de la marque EVERTEK s’est appréciée de 4,3%, à 1,960 dinar, sans drainer de flux.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du producteur des batteries automobiles a signé une progression de 4,2% à 2,250 dinars. La valeur a mobilisé des échanges limités de 55 mille dinars.

Le titre UNIMED s’est mal comporté sur la séance. L’action du fleuron national des produits stériles a reculé de -1,9% à 8,090 dinars. La valeur a brassé un flux total de 138 mille dinars.

Le titre SFBT a terminé la séance sur une note morose. L’action du leader des boissons gazeuses et alcoolisées en Tunisie a cédé -1,6%, à 12,500 dinars. Valeur la plus dynamique de la séance, SFBT a alimenté le marché avec des capitaux de 3,2 MD.