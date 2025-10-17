Le projet d’aménagement de la route périphérique dans la délégation de Thala (gouvernorat de Kasserine) a atteint un taux d’avancement de 54%. Les travaux, dont le coût s’élève à 9,9 millions de dinars, s’étendent sur distance de 7,3 km.

Ce chantier prévoit des travaux de terrassement, de fondation et bitumage, la construction de quatre ronds-points et l’installation du réseau d’éclairage public.

Par ailleurs, le délégué de Thala, Hatem Riahi, a rappelé l’impératif de respecter le délai fixé pour l’achèvement des travaux.

Ce projet est programmé depuis, octobre 2016, dans le cadre de la réhabilitation des routes structurées. Il a pris du retard en raison du choix du site du projet et de la lenteur administrative, avait indiqué à l’Agence TAP, une source officielle.