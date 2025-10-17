Le Ministère des Finances porte à la connaissance du public, qu’un système d’information pour la gestion des caisses enregistreuses pour les opérations relatives à la consommation sur place, a été mis en place, ainsi qu’un espace virtuel dédié aux fournisseurs de ces caisses, leur permettant de tester le stockage, la sécurité et le transfert des données à la plateforme d’informations centrale conformément aux exigences techniques spécifiées dans le cahier des charges.

Dans un communiqué publié, vendredi, la Direction Générale des impôts, précise que la mise en place dudit espace virtuel susmentionné, permet la consultation et le téléchargement du «Cahier des charges techniques et fonctionnelles», ainsi que «Le manuel des procédures techniques qui facilite la mise à jour des programmes relatifs aux caisses enregistreuses.

Cet espace permet aussi la réalisation des tests d’intégration en vue de vérifier la compatibilité de ces logiciels avec le système central d’information et le dépôt des demandes d’accréditation.

Dans ce cadre, le Ministère des Finances invite les entreprises désirant fournir ce genre de caisses à s’inscrire et adhérer à travers le lien suivant: https://homologation.nacef.tn

Pour d’amples informations, les fournisseurs peuvent contacter le Centre d’Information Fiscale à Distance au 81.100.400.