La deuxième édition des “Rencontres du Financement”, un événement destiné à connecter les entreprises avec les principaux investisseurs, se tiendra le 21 octobre à Tunis, a annoncé la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) dans sa page Facebook.

Cette journée vise à permettre aux adhérents et partenaires de la CCITF de découvrir des solutions de financement concrètes, d’identifier les leviers adaptés à leurs projets de développement, et d’établir des contacts directs avec les décideurs du secteur financier.

L’événement réunira les principaux bailleurs de fonds internationaux et nationaux, parmi lesquels la Société Financière Internationale (IFC), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), le Groupe de la Banque Africaine de Développement, Proparco, Bpifrance, ainsi que des institutions financières tunisiennes.

Le programme comprendra des conférences et panels animés par des représentants de ces institutions. Les thématiques abordées porteront successivement sur le rôle des bailleurs multilatéraux, puis sur celui des bailleurs nationaux et bilatéraux.

L’événement sera également ponctué par des rencontres directes (B2B) entre porteurs de projets et financiers, ainsi qu’un cocktail de réseautage destiné à approfondir les échanges et à favoriser les synergies.