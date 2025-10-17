Le ministère de l’Éducation a annoncé vendredi dans un communiqué l’ouverture, à partir du 29 octobre courant, des inscriptions pour les élèves de 9e année de l’enseignement général et technique inscrits dans les établissements d’enseignement publics et privés, ainsi que pour les candidats individuels souhaitant passer les examens du diplôme de fin de l’enseignement de base général et technique (promotion 2026).

Le ministère de l’Éducation a ajouté que les inscriptions se font via le site “neuf.education.tn” et se poursuivront jusqu’au 27 novembre 2025.

Les personnes souhaitant se présenter à l’un des deux examens mentionnés ci-dessus doivent se rendre sur le site web susmentionné pour s’inscrire, télécharger le formulaire de candidature, y joindre tous les documents requis et le remettre à la direction de l’établissement scolaire avant le 3 décembre 2025.

Le ministère a appelé les élèves inscrits à titre individuel à remettre les documents requis à la délégation régionale de l’éducation concernée ou à les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le 3 décembre 2025.