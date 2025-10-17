La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse (CCITNCH), en partenariat avec la fondation Swisscontact et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), a le plaisir d’annoncer l’organisation de son événement Market Focus Tunisia, qui se tiendra le mardi 4 novembre 2025, de 11h30 à 14h00, au siège de la CCIG – Boulevard du Théâtre 4, 1204 Genève.

Fondée en 2011, la CCITNCH est le fruit d’une collaboration entre acteurs économiques suisses et tunisiens. Basée sur le droit tunisien, elle œuvre à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre les deux pays, en favorisant des échanges durables et mutuellement bénéfiques.

Sa mission consiste à stimuler les échanges bilatéraux, accompagner les entreprises dans leur développement et créer un véritable pont entre la Tunisie et la Suisse.

La CCITNCH offre à ses membres une visibilité accrue et un réseau solide, un accès à l’information stratégique et aux opportunités d’affaires, ainsi que des événements exclusifs, des formations et un accompagnement personnalisé. Forte d’une équipe biculturelle et d’un comité exécutif engagé, la CCITNCH rassemble une communauté active d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’institutions des deux pays, unis par une même vision : bâtir ensemble un avenir économique durable entre la Tunisie et la Suisse.

Market Focus Tunisia – Objectifs & Programme

Le Market Focus Tunisia est un événement stratégique visant à valoriser la Tunisie comme destination d’investissement privilégiée pour les entreprises suisses, à travers :

La promotion des secteurs porteurs : technologies de l’information, textile, tourisme (notamment tourisme médical) et agroalimentaire

Le renforcement des relations bilatérales économiques

La valorisation des réussites tunisiennes et suisses, avec des témoignages inspirants d’entrepreneurs

L’implication des startups et jeunes talents tunisiens, avec un focus sur l’innovation, le transfert de compétences et les investissements immatériels

Le public cible de l’événement inclut les entreprises et investisseurs suisses souhaitant se développer en Tunisie, les entreprises tunisiennes désireuses de s’étendre en Suisse, les startups innovantes à la recherche de partenariats ainsi que les organismes économiques et institutionnels des deux pays.

Programme du 4 novembre 2025 – CCIG, Genève

11h45 – Accueil

12h00 – Mots de bienvenue

M. Mohamed Atiek, Directeur Promotion et soutien à l’économie, CCIG

Mme Ahlem Bel Hadj Ammar, Présidente de la CCITNCH

Intervention de l’Ambassade de Tunisie en Suisse et de la FIPA

12h15 – Témoignages d’entreprises suisses et tunisiennes

Interventions sur les secteurs : IT, Tourisme, Textile, Agroalimentaire

Yassine Zaied, Directeur de la stratégie chez Nexthink (IT)

Ikbel Jebabli, CEO Ehpad Palais Didon – Tourisme médical (Tourisme)

Naceur Elkotti, CEO Phamed (Agroalimentaire)

Textile : à confirmer

Modération : Anis Wahabi, Expert-comptable & Trésorier CCITNCH

12h45 – Présentation du programme Perspectives

Marc Olivier Roux, Responsable PSE, Fondation Swisscontact

13h00 – Questions / Réponses

13h30 – Cocktail déjeunatoire

Sponsors

Swisscontact – Programme Perspectives : Sponsor principal

Sponsor principal Novative, Bougene, SG Medical, Phoenix Mecano Elcom, Victorinox Tunisie (Tulip Distribution)

Partenaires institutionnels

Swisscontact (sponsor principal via le programme Perspectives)

Ambassade de Tunisie à Berne

FIPA, TIA, CEPEX, CONECT

ATUGE, CJD Suisse, EPFL Alumni

Switzerland Global Enterprise – Zone Middle East & Africa

Swiss Tunisian Network (STN) / TUNES

Lien d’inscription à l’évènement :

https://www.ccig.ch/agenda/2025/11/Market-Focus-Tunisia-