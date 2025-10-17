Des pluies faibles toucheront, vendredi matin, les régions de l’extrême Nord, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Le temps restera nuageux sur la plupart des régions avant une intensification des passages nuageux en fin de journée sur le Nord-Ouest et le Centre. Des cellules orageuses pourraient alors apparaître localement, entraînant des pluies éparses qui s’étendront progressivement vers le reste du Nord.

Vents soutenus dans le Sud

Le vent soufflera du secteur Nord au Nord du pays, et du secteur Est sur le Centre et le Sud. Il sera relativement fort à localement fort dans les zones du Sud, où des tourbillons de sable sont attendus. Sur les autres régions, il restera faible à modéré.

Mer agitée sur le golfe de Gabès

La mer sera globalement houleuse sur l’ensemble des côtes et deviendra agitée à très agitée par endroits, notamment dans le golfe de Gabès.

Températures contrastées

Les températures maximales varieront entre 23 et 28°C sur la plupart des régions. Elles avoisineront 20°C sur les hauteurs de l’Ouest et atteindront jusqu’à 34°C dans l’extrême Sud, selon la même source.