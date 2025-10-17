Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a reçu, ce jeudi, le président du Groupe portugais “RC Redol” actif dans le domaine des services liés aux industries pharmaceutiques, Rui Redol, et son directeur exécutif, Pedro Redol.

Lors de l’entretien, les possibilités d’enregistrement et de commercialisation des médicaments tunisiens sur le marché européen ainsi que les moyens de mise à niveau des usines et laboratoires locaux conformément aux normes européennes ont été discutés, selon un communiqué du ministère de la santé.

La rencontre a également porté sur les mécanismes de promotion de l’investissement à travers des partenariats public-privé, dans le cadre d’une vision nationale visant à renforcer la souveraineté sanitaire et à s’ouvrir sur les marchés mondiaux.