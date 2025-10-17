La création tunisienne « La Traviata » de Giuseppe Verdi, fera son retour au Théâtre de l’Opéra de Tunis, le 31 octobre 2025 à 19h30 à la salle de l’Opéra, à la Cité de la Culture. Pas moins de 140 artistes joueront dans ce chef-d’œuvre largement reproduit dans les théâtres de par le monde depuis sa création en 1853.

« Le Théâtre de l’Opéra de Tunis soutenu par le ministère des Affaires Culturelles, se propose de rééditer sa dernière création La Traviata de Giuseppe Verdi, une production qui marque une avancée significative dans la constitution d’un répertoire national dans l’art de l’opéra” a annoncé le TOT.

“Après le succès de la première du spectacle en mai dernier, le théâtre de l’Opéra invite les mélomanes à découvrir et redécouvrir l’histoire intemporelle de Violetta et d’Alfredo — une fresque d’amour, de passion et de sacrifice”.

Réalisée avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et l’Institut Culturel Italien de Tunis, la version de mai, est une production du Théâtre de l’Opéra réunissant l’Orchestre Symphonique Tunisien, le Chœur de l’Opéra de Tunis, les Solistes et le Ballet de l’Opéra.

Sa première a eu lieu le 9 mai avec le ténor tunisien Hassen Doss, suivi d’un deuxième spectacle le 11 mai avec le ténor japonais Haruo Kawakami, un habitué des spectacles d’opéra en Europe notamment en Italie. Les deux ténors ont interprété le rôle principal d’Alfredo Germont, jeune bourgeois, devant la soprano Lilia Ben Chikha dans le rôle de Violetta Valéry, jeune courtisane parisienne. Le baryton Haythem Lahthiri avait interprété le rôle du père d’Alfredo, Giorgio Germont.

La Traviata (« La dévoyée » en référence à Violetta) est un spectacle d’opéra en italien, surtitré en français, issu de résidences artistiques dirigées par le directeur d’opéra italien Stefano Vizioli, un spécialiste du répertoire baroque et contemporain qui se distingue par sa vision scénique innovante. Cet opéra d’une durée de 1h50 est composé de quatre actes, était placé sous la direction musicale de sa compatriote la Maestro Nicoletta Conti, figure de proue de la scène symphonique et lyrique.

La Traviata est un opéra en quatre actes du compositeur italien Giuseppe Verdi inspiré de « la Dame aux Camélias”, roman d’Alexandre Dumas fils. Ce drame se déroule dans la Capitale française, Paris, vers l’an 1850. La création tunisienne de La Traviata s’appuie sur le livret de Francesco Maria Piave dans l’édition Ricordi de 1964.