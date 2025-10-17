Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues présents à la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés, qui s’est tenue les 15 et 16 octobre à Kampala, en Ouganda.

Ces entretiens ont porté sur l’ordre du jour de la réunion ministérielle du Mouvement ainsi que sur l’importance de préserver ce cadre conformément aux principes fondateurs du Mouvement, tels qu’énoncés dans les déclarations de Bandung (1955) et de Belgrade (1961), indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les discussions ont, en outre, souligné la nécessité de moderniser les méthodes et les mécanismes de travail au sein de ce mouvement, afin de les adapter aux exigences de l’action multilatérale.

Les rencontres ont permis d’aborder les défis auxquels sont confrontés les pays membres du mouvement des non-alignés et les moyens d’y faire face, dans une perspective favorisant un développement économique et social durable.

Elles ont également constitué l’occasion d’examiner la coopération bilatérale et de consolider les échanges dans des domaines d’intérêt commun, notamment l’investissement, le commerce, le tourisme, la culture, l’enseignement supérieur et les énergies renouvelables.

À cette occasion, les parties ont souligné la nécessité de renforcer et d’enrichir le cadre juridique régissant les relations de la Tunisie avec ces pays, d’intensifier les échanges de visites entre hauts responsables et d’assurer la tenue des prochaines échéances bilatérales, qu’elles soient prévues avant la fin de l’année en cours ou au début de 2026, en vue de consolider la coopération existante et d’en améliorer les mécanismes.

Selon le communiqué, le ministre des Affaires étrangères eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues d’Algérie, d’Autriche, d’Ouganda, d’Iran, de Serbie, du Venezuela et de Cuba.