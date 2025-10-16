Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheir Nouri a affirmé que la Tunisie a réussi à maintenir la stabilité de son économie nationale et à assurer la pérennité des équilibres financiers, malgré les défis liés aux fluctuations économiques internationales et à la hausse des prix mondiaux, et ce, en adoptant le principe de la responsabilité nationale et de l’autonomie.

Intervenant lors des travaux de la réunion des Gouverneurs des Banques Centrales et des Ministres des Finances de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MENAP), tenue en marge des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, du 14 au 18 octobre 2025, à Washington, Fethi Zouheir Nouri a précisé que face à une conjoncture complexe, le pays a choisi une voie difficile mais nécessaire, basée sur la responsabilité nationale, consciente que la stabilité durable ne peut être importée ou imposée de l’extérieur, mais qu’elle se construit avec patience de l’intérieur, à travers la discipline budgétaire, la cohérence des politiques publiques et le renforcement de la confiance entre les institutions.

Et de poursuivre que cette approche a permis à la Tunisie d’honorer d’importantes échéances au titre du service de la dette extérieure.

Le Gouverneur de la BCT a, également, souligné que la politique monétaire de l’institut de l’émission qui se caractérise par sa flexibilité et sa rigueur, a joué un rôle efficace dans l’ancrage des anticipations d’inflation et le maintien de la solidité du taux de change du dinar face aux principales devises étrangères. « L’amélioration de la notation souveraine de la Tunisie et la stabilité des réserves en devises, reflète la résilience du système financier et sa capacité à faire face aux crises », a-t-il noté.

Nouri a conclu que « les crises répétitives n’ont pas affaibli la Tunisie, mais l’ont rendue plus solide et plus immunisée ».

Par ailleurs, le Gouverneur de la BCT a, eu, mercredi, 15 octobre 2025, des rencontres avec le Directeur Général et Président du Conseil d’Administration du Fonds Monétaire Arabe, Dr Fahd Ben Mohamed Al Turki, le Gouverneur de la Banque Centrale des Comores, Dr. Younoussa Imani ainsi qu’un groupe d’investisseurs internationaux dans les obligations tunisiennes.