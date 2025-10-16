Les représentants du football tunisien renouent ce week-end avec la Ligue des champions africaine. L’US Monastir affrontera la JS Kabylie (Algérie), tandis que l’Espérance Sportive de Tunis croisera le fer avec le Rahimo FC (Burkina Faso), dans le cadre des matches aller du 2e tour préliminaire.

L’US Monastir pour un départ solide à Sfax

L’US Monastir ouvrira le bal vendredi à 15h00 face à la JS Kabylie, sur la pelouse du stade Taïeb Mhiri à Sfax. Le stade Mustapha Ben Jannet n’ayant pas été homologué par la CAF, les Monastiriens joueront loin de leurs bases.

L’objectif est clair : prendre un avantage avant le retour, prévu le 25 octobre au stade Hocine Aït Ahmed à Tizi Ouzou. Le club a mis en place des navettes spéciales pour faciliter le déplacement des supporteurs.

Durant la trêve du championnat, le staff technique a intensifié la préparation afin de corriger les lacunes observées et consolider les points forts. Le club du Ribat ambitionne une qualification historique à la phase de poules, après deux éliminations successives par le Mouloudia d’Alger (2024) et Al-Ahly d’Égypte (2022).

Un derby maghrébin sous tension

La JS Kabylie, vice-championne d’Algérie, compte sur son expérience africaine pour retrouver les sommets. Son palmarès comprend notamment deux Ligues des champions (1981, 1990) et trois Coupes de la CAF (2000, 2001, 2002).

Côté USMo, l’incertitude plane sur la participation de Youssef Abedli, diminué. Montassar Louhichi pourrait reconduire son schéma tactique en intégrant les recrues Sami Bouali, Chaïm Jebali et Ibrahim Gadiaga.

L’Espérance en mission express à Ouagadougou

Samedi, l’Espérance de Tunis se déplacera à Ouagadougou pour affronter le Rahimo FC au stade du 4 Août à partir de 17h00.

Les Sang et Or, touchés par plusieurs blessures — notamment celles de Tougai, Belaïli et Sasse —, veulent plier la qualification dès le match aller.

Le coach Maher Kanzari devrait maintenir un bloc solide avec Ben Saïd dans les cages, Keïta et Ben Hamida sur les côtés, et la paire Jelassi–Guennichi dans l’axe. Le milieu, articulé autour d’Ogbelu et Tka, aura la mission de contrôler le tempo. En attaque, Chiheb Jebali animera le jeu derrière Boualia, Konaté et Danho.

Rahimo FC, un outsider ambitieux

Fondé en 2012, le Rahimo FC reste peu expérimenté sur la scène continentale, mais il a déjà surpris au premier tour en éliminant l’AS Mangasport du Gabon aux tirs au but.

Face à cette opposition inédite, l’Espérance cherchera à capitaliser sur son expérience africaine et à retrouver un titre continental qui lui échappe depuis 2019.