Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes Ennejma Ezzahra organise son événement annuel Tarabiyat Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said, du 16 au 19 octobre 2025, mettant cette année à l’honneur les icônes de la chanson arabe Fayrouz, et Mayada El Hennawy et les divas tunisiennes disparues Naâma et Oulaya.

Cette édition démarre le 16 octobre avec une soirée en hommage à Fayrouz interprétée par Manal Amara Mahfoudhi.

Le 17 octobre, le public pourra découvrir le spectacle “Naama” à travers une relecture élégante et fidèle interprétée par Noha Rhaiem.

La soirée du 18 octobre sera consacrée à l’artiste Alia Belaid qui interprétera les plus beaux morceaux de la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy.

La clôture de Tarabiyat sera consacrée à une soirée dédiée aux chansons de Oulaya qui ont marqué les cœurs et les esprits interprétées par Rihab Sghaier.

Taraibyat est organisé dans le cadre de l’Octobre musical sachant que tous les concerts démarrent à 20h30.