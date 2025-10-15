Les avoirs nets en devises ont légèrement régressé de 0,8% à 24,6 milliards de dinars (l’équivalent de 105 jours d’importation), à la date du 14 octobre 2025, par rapport à la même période de l’année dernière, selon des indicateurs monétaires et financiers, rendus publics mardi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Ce niveau, qui demeure rassurant des avoirs en devises a été favorisé par la hausse des revenus du travail de 7,8%, à 6,7 milliards de dinars, depuis le début de l’année jusqu’au 10 octobre courant, et aussi de l’accroissement des recettes touristiques de 7,9% à 6,5 milliards de dinars, durant la même période.

Les données statistiques de l’institut d’émission ont fait ressortir, en outre, une baisse des services de la dette extérieure de 11,9%, passant de 12,2 milliards de dinars, au 10 octobre 2024, à 10,8 milliards de dinars, actuellement.

S’agissant des billets et monnaies en circulation, ils poursuivent leur tendance haussière, en augmentant de 15,2%, pour se situer à 25,3 milliards de dinars, au 13 octobre courant, contre 22 milliards de dinars, une année auparavant.