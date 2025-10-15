À 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de repousser les limites. L’attaquant portugais est devenu, mardi soir, le meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde de football, grâce à un doublé face à la Hongrie.

Jusqu’à cette rencontre, Ronaldo partageait ce record avec l’ancien international guatémaltèque Carlos Ruiz, qui avait inscrit 39 buts en éliminatoires entre 1998 et 2016.

Un doublé historique face à la Hongrie

Le quintuple Ballon d’Or a ouvert le score à la 22e minute, en reprenant un centre précis de Nelson Semedo dans les six mètres. Il a ensuite transformé un pénalty dans le temps additionnel (45+3), portant son total à 41 buts en qualifications mondiales.

Ce nouveau record renforce un peu plus la légende du capitaine portugais, toujours décisif malgré ses quatre décennies.

Une longévité exceptionnelle

Depuis ses débuts internationaux en 2003, Cristiano Ronaldo s’est imposé comme un modèle de longévité et d’efficacité. Avec ce doublé, il ajoute une ligne de plus à un palmarès déjà unique : meilleur buteur de l’histoire des sélections nationales, champion d’Europe 2016 et vainqueur de la Ligue des nations 2019.

À 40 ans, son influence reste intacte au sein d’une équipe du Portugal toujours en tête de son groupe de qualification.