Le Desk Europe Créative Tunisie a annoncé le lancement, ce jeudi 16 octobre, d’une campagne de sensibilisation à travers les plusieurs gouvernorats de la république sur les services offerts par le programme Europe Créative visant à renforcer la diversité et la compétitivité culturelle et créative.

Les programmes “Culture Moves Europe” et “Circulation des œuvres littéraires” étaient également au centre d’une rencontre organisée à la Cité de la Culture, par le Desk Europe Créative Tunisie sur les résultats réalisés en 2024 et les nouveautés pour les années 2025 et 2026.

Sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, Europe Créative Tunisie assure la gestion de ce programme en Tunisie. Après une 1ère phase de 2014 à 2020, la Tunisie a adhéré à la 2e phase du programme Europe Créative 2021-2027.

La chargée du Desk Europe Créative Tunisie, Hanen Jebiss, a annoncé le lancement de la campagne de sensibilisation dans diverses régions qui démarrera le 16 octobre à Béja et Jendouba. Le programme couvrira d’autres gouvernorat de la république selon le calendrier suivant: Le Kef & Siliana (17 octobre) au Kef, Médenine (22 octobre), Gabès & Kébili (23 octobre à Gabès), Tozeur et Gafsa (24 octobre à Tozeur), Kasserine & Sidi Bouzid (29 octobre à Kasserine), Mahdia & Monastir (30 octobre à Mahdia), Bizerte (11 novembre), Nabeul & Zaghouan (13 novembre à Hammamet), Sousse & Kairouan (14 Novembre à Sousse).

Ouvert le 1er octobre 2025, le programme Culture Moves Europe pour la mobilité des artistes et des opérateurs culturels se poursuivra jusqu’au 30 avril 2026, a fait savoir la chargée du Desk Europe Créative Tunisie. Elle a notamment souligné qu’aucune candidature de n’a été déposée au programme “Circulation des œuvres littéraires”. En 2025, Europe Créative a reçu un total de 189 candidatures de soutien à la traduction issues de 32 dont treize projets de traduction de l’arabe et 13 autres vers l’arabe, a-t-elle dit.

A la lumière de l’absence tunisienne constatée dans ce programme, “surtout que la Tunisie est le seul pays arabe membre d’Europe Créative, la chargée du Desk a appelé les établissement culturels tunisiens à participer au prochain à l’appel à projets qui sera ouvert en 2026”.

Ce manque de candidatures pourrait aussi s’expliquer par l’absence d’une stratégie de communication claire et efficace sur les divers programmes d’Europe créative en Tunisie et le calendrier des actions du Desk sur le plan régional et international.

Culture Moves Europe

Le programme Culture Moves Europe constitue une action européenne mise en place en faveur de la mobilité culturelle, financée par le programme Creative Europe de l’Union européenne et mise en œuvre par le Goethe-Institut.

“Culture Moves Europe” propose des services de soutien à la mobilité individuelle des artistes et des professionnels de la culture vers tous les pays du programme Europe créative dont la Tunisie. Il est ouvert à tous les artistes et professionnels de la culture résidant légalement dans les pays d’Europe créative dont la Tunisie et âgés d’au moins 18 ans.

L’action de mobilité individuelle couvre les secteurs de l’architecture, du patrimoine culturel, du design et de la mode, de la traduction littéraire, de la musique, des arts de la scène et des arts visuels.

“Culture Moves Europe” propose également un soutien des actions de résidence à des personnes et des structures (qui peuvent être basées en Tunisie) qui souhaitent accueillir des artistes et professionnels de la culture internationaux pour mettre en place un projet de résidence.

L’action de résidence Culture Moves Europe apporte un soutien financier aux organisations et aux artistes enregistrés en tant qu’entités juridiques, dans l’un des 40 pays d’Europe créative. Le but de la subvention est d’accueillir des artistes internationaux et des professionnels de la culture pour mettre en œuvre un projet de résidence. Les artistes et professionnels de la culture participants doivent être des résidents légaux dans un pays d’Europe créative différent du pays d’accueil.

Circulation des œuvres littéraires

Le programme de Circulation des œuvres littéraires offre un soutien à la traduction, publication, distribution, promotion d’oeuvres de fiction tous genres et tout support confondus. Il s’adresse aux projets de traduction, production et diffusion de Fictions, prioritairement écrites dans des langues moins répandues afin d’accroitre leur diffusion vers des marchés européens et au-delà.

Chaque projet doit être basé sur une stratégie éditoriale, de distribution et de promotion solide couvrant un ensemble d’au moins 5 œuvres de fiction traduites de et vers les langues éligibles. Il est ouvert aux personnes morales publiques / privées actives dans le secteur du livre et de l’édition. Elles peuvent candidater seule ou en consortium. Les projets de grande échelle nécessitent obligatoirement un consortium de minimum 2 organisations éligibles.

Programme Europe Créative 2021-2027

Europe Créative est le programme-cadre de la Commission Européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l’audiovisuel.

La Tunisie est le premier pays de la rive sud de la Méditerranée à rejoindre, en 2017, ce programme-cadre de l’Union Européenne (UE) visant à renforcer la diversité et la compétitivité culturelle et créative.

Le Desk Europe créative Tunisie propose un accompagnement aux créateurs dans leur démarche et les aide à trouver des partenaires pour leurs projets de coopération. Les organismes tunisiens, publics et privés, qui sont actifs dans les secteurs de la création peuvent demander un financement via le Desk Europe créative Tunisie dont le siège est basé à la Cité de la Culture.

Le programme comprend trois volets: le volet Culture qui couvre tous les domaines des secteurs de la culture et de la création, à l’exception des secteurs de l’audiovisuel et des médias d’information; le volet Media qui soutient les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma; et le volet Trans-sectoriel qui offre des possibilités de collaboration trans-sectorielle.

CulturEU est un guide de financement qui est régulièrement mis à jour. Les nouveaux appels à projets sont publiés en vue de faciliter la recherche de l’offre adéquate.