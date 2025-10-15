Le projet Innov’Art, mis en œuvre par ENDA Inter-Arabe, a lancé un appel à candidatures ouvert jusqu’au 31 octobre 2025. Cet appel s’adresse aux porteurs d’idées de projets artisanaux résidant dans les gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous). L’objectif est de les accompagner dans la création de leur entreprise grâce à un programme d’incubation à la fois complet et pratique.

Ouvert à tout artisan motivé disposant d’une idée ou d’une activité dans le domaine de l’artisanat, qu’il soit traditionnel ou innovant, le programme « Innov’Artisanat » propose un parcours entrepreneurial sur mesure. Ce parcours guide le porteur de projet depuis la maturation de son idée jusqu’à la concrétisation de son entreprise.

D’après une page Facebook créée spécialement par Enda Inter-Arabe, les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement personnalisé par des experts. Ils auront également accès à des formations pratiques couvrant l’étude de faisabilité, la planification, le marketing, le droit et la vente en ligne, sans oublier un appui pour l’amélioration de leur produit artisanal. Le programme prévoit aussi l’organisation d’ateliers collectifs, de rencontres avec des professionnels du secteur et offrira des opportunités concrètes d’accès aux marchés.

Innov’Artisanat ne se résume pas à une simple formation théorique, il s’agit d’un véritable parcours entrepreneurial conçu pour transformer une passion pour l’artisanat en une entreprise viable, durable et prospère.