La Tunisie devrait enregistrer une croissance de 2,5%, en 2025 et 2,1% en 2026, selon le rapport sur les “Perspectives de l’économie mondiale (PEM)” publié, mardi, par le FMI.

Selon les projections du Fonds monétaire international, “le taux d‘inflation devrait s’établir à 5,9% en 2025 et 6,1% en 2026, en Tunisie. Pour ce qui est du déficit budgétaire, il devrait se situer, respectivement à -3,1 et -3,3% (en part de déficit rapporté au PIB), en 2025 et 2026″.

Quant à l’économie mondiale, les projections ont été révisées à la hausse par rapport à l’édition d’avril 2025, mais elles restent inférieures aux prévisions établies dans les PEM d’octobre 2024, avant les réorientations stratégiques. La croissance mondiale devrait ralentir, de 3,3 % en 2024, à 3,2 % en 2025 et 3,1 % en 2026, et s’établir autour de 1,5 % dans les pays avancés, et juste au-dessus de 4 % dans les pays émergents et les pays en développement.

Il est attendu que l’inflation mondiale diminue à 4,2 % en 2025 et à 3,7 % en 2026, avec des divergences notables : une inflation supérieure à la cible aux États-Unis (et des risques orientés à la hausse) et une inflation modérée dans la plupart des autres régions du monde. D’après les prévisions, le volume mondial des échanges commerciaux progressera de 2,9 % en moyenne en 2025–26, une croissance stimulée par les achats et investissements anticipés en 2025, mais bien plus lente que les 3,5 % enregistrés en 2024, les gains étant limités par la fragmentation persistante du commerce mondial.

“Les perspectives de la croissance mondiale risquent d’être révisées à la baisse. L’incertitude persistante, la montée du protectionnisme et les chocs sur l’offre de main d’œuvre pourraient freiner la croissance. Les vulnérabilités des finances publiques, les corrections possibles sur les marchés financiers et l’érosion des institutions pourraient menacer la stabilité”.

D’après le FMI, “les décideurs sont invités à rétablir la croissance en prenant des mesures crédibles, transparentes et viables. La diplomatie commerciale doit aller de pair avec l’ajustement macroéconomique. Le FMI estime qu’il faut, également, reconstituer les marges de manœuvre budgétaires, préserver l’indépendance des banques centrales et redoubler d’efforts dans la mise en œuvre des réformes structurelles”.