Sept nouveaux films tunisiens ont été sélectionnés dans les différentes sections de la 46ème édition du Festival international du film du Caire (CIFF), en Egypte, qui se déroulera du 12 au 21 novembre 2025.

“Exile” de Mehdi Hmili figure parmi 12 films dans la compétition internationale. La réalisatrice Leila Bouzid est parmi les membres du jury de cette compétition présidée par le réalisatrice et scénariste turc Nuri Bilge Ceylan.

“The Bird’s Placebo” de Rami Jarboui et “First the blush, then the habit” de Mariem Ferjani sont retenus dans la compétition des courts métrages composée de 21 films.

“Looking for Aida” de Sarra Laabidi et “Round 13” de Mohamed Ali Nahdi figurent parmi une sélection de 9 films dans la compétition Horizons du cinéma arabe.

Récemment primé à la 82e Mostra de Venise, le film candidat de la Tunisie aux Oscars 2026 “The Voice Of Hind Rajab”, a été choisi, comme film de clôture de cette 46ème édition. Ce docufiction sera présenté hors compétition.

Cette 46ème édition du CIFF prévoit d’autres sections compétitives dont “la semaine internationale de la critique” et “la compétition documentaire”.

“GoodBye Party” de Sarra El Abed figure parmi une sélection de films en phase de développement dans la plateforme Cairo Film Connection (CFC) qui se tiendra dans sa 11e édition durant le CIFF. La plateforme Cairo Film Connection est dédiée aux projets de films de fiction et documentaires en post-production et en développement.

Cairo Film Connection est un rendez-vous annuel au sein Cairo Industry Days du CIFF qui vise à soutenir les cinéastes dans le Monde arabe. Il rassemble des producteurs, distributeurs, mécènes et agents commerciaux de chaînes de télévision internationales en vue d’instaurer des coproductions et des partenariats entre professionnels de films en région arabe.

Le Festival international du film du Caire est le plus ancien festival de cinéma du monde arabe, d’Afrique et du Moyen-Orient qui bénéficie d’une reconnaissance internationale.