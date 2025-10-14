Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a dévoilé mardi, lors d’une séance plénière organisée en présence du président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, les grandes lignes du nouveau plan stratégique du ministère de l’Éducation pour la période 2026-2030.

Il a confirmé que le document avait été finalisé afin de constituer une « référence nationale globale » qui redéfinirait l’avenir de l’école tunisienne sur des bases scientifiques et participatives.

Nouri a expliqué que ce plan s’inscrit dans le contexte de « défis structurels» auxquels le système éducatif reste confronté, malgré les progrès réalisés en matière de gratuité de l’enseignement et d’augmentation des taux de scolarisation. Il a souligné que la détérioration de la qualité de l’enseignement, la persistance des disparités régionales et l’augmentation des taux d’abandon scolaire constituent des motivations principales pour une réforme radicale qui anticipe l’avenir et redonne à l’école son rôle dans la formation des générations futures.

Nouri a souligné que le plan stratégique a été élaboré selon une approche garantissant la participation des différents acteurs des conseils locaux et régionaux et des directions centrales, conformément aux orientations du plan de développement national 2026-2030.

Il a indiqué que les étapes de l’élaboration du plan ont consisté à évaluer les réalisations de la période précédente (2021-2025), à identifier les problèmes structurels et à anticiper les changements éducatifs et technologiques à venir, puis à formuler la vision, les priorités et les principaux programmes. Les conseils locaux et régionaux ont proposé des projets éducatifs répondant aux besoins des citoyens, reflétant ainsi, selon lui, « l’orientation sociale de l’État et sa volonté de parvenir à l’équité régionale ».

Le ministre de l’Éducation a indiqué que le ministère avait reçu 419 projets éducatifs répartis entre les créations, les extensions, les travaux d’entretien et de réaménagement, dont 5 projets achevés et 51 en cours de réalisation, tandis que 177 projets ont été inscrits au budget de l’année 2026 et 186 ont été programmés pour une période ultérieure.

Il a révélé à cet égard les trois principaux objectifs du plan, à savoir réaliser une amélioration qualitative de l’éducation, renforcer l’innovation, consolider l’équité et l’égalité des chances entre les différentes catégories et parties prenantes, développer les performances de l’administration éducative et améliorer la gouvernance, soulignant que la réalisation de ces objectifs repose sur quatre piliers fondamentaux, à savoir des établissements éducatifs attractifs et sûrs, des programmes éducatifs renouvelés, des ressources humaines qualifiées et une administration éducative bien organisée.