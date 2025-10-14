Le Cap-Vert a rejoint, lundi, la liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026, devenant ainsi la 22ᵉ nation assurée de participer à la phase finale.

Cette édition, programmée du 11 juin au 19 juillet 2026, sera la première de l’histoire à être organisée conjointement par trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle introduira également un format élargi à 48 équipes, contre 32 lors des précédentes éditions.

Les pays hôtes et les qualifiés par zone

Les pays organisateurs, qualifiés d’office, sont :

États-Unis, Canada, Mexique (3).

Les autres nations qualifiées à ce jour se répartissent comme suit :

Zone Asie (AFC) : Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan (6).

Zone Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande (1).

Zone Amérique du Sud (Conmebol) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay (6).

Zone Afrique (CAF) : Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, Ghana, Cap-Vert (6).

À noter que le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie participeront pour la première fois à une phase finale de Coupe du monde.

Un tournoi planétaire aux dimensions inédites

La compétition se déroulera dans 16 stades répartis sur les trois pays hôtes : onze aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada.

Le match d’ouverture est prévu le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico, tandis que la finale se tiendra le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le Grand New York.

Les villes hôtes sélectionnées sont :

États-Unis : Kansas City, Boston, Grand New York, Seattle, Philadelphie, Atlanta, San Francisco, Los Angeles, Miami, Dallas, Houston.

Mexique : Monterrey, Mexico, Guadalajara.

Canada : Vancouver, Toronto.

Cette répartition confirme la dimension continentale et logistique majeure du tournoi, qui réunira pour la première fois un nombre record d’équipes et de sites de compétition.