Les sections régionales de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Urica), de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap), ainsi que l’Union nationale de la femme tunisienne (Unft) à Gabès, ont publié, ce lundi, un communiqué conjoint appelant à “l’élaboration d’un plan global de sauvetage environnemental et social pour Gabès, ainsi qu’à l’ouverture d’un dialogue national et régional responsable entre les parties concernées, notamment le Groupe chimique tunisien (GCT), afin de trouver des solutions réalistes et durables au dossier environnemental de la région”.

Dans leur communiqué, les trois organisations demandent la mise en œuvre “de programmes immédiats pour l’élimination de la pollution industrielle” et “l’indemnisation des agriculteurs, des pêcheurs et des habitants des zones affectées”, tout en appelant à “rétablir l’équilibre entre l’environnement, le travail et la production, pour un avenir meilleur pour la région, ses habitants et ses travailleurs”.

Elles ont, par ailleurs, condamné les actes de violence et d’incendie survenus récemment à Gabès, les qualifiant de “comportements irresponsables portant atteinte au caractère pacifique des mouvements et dénaturant les revendications légitimes des habitants de Gabès”. Les signataires ont appelé l’ensemble des citoyens à “faire preuve de retenue et à respecter la loi dans l’exercice du droit constitutionnel à la protestation pacifique”, selon le texte du communiqué.