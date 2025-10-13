Le Fonds Arabe pour les Arts et la Culture (AFAC) annonce l’ouverture des candidatures pour la 12ème édition du Programme de photographie documentaire arabe qui s’adresse aux photographes documentaires créatifs de la région arabe et offre une bourse de 7 000 dollars (USD)aux photographes sélectionnés.

La date limite de dépôt des candidatures ç ce programme, organisé par le Fonds Arabe pour les Arts et la Culture (AFAC) et la Fondation Prince Claus à Amsterdam (Pays-Bas), en partenariat avec la Fondation Magnum de New York (États-Unis), est le 10 décembre 2025.

Ce programme s’adresse aux photographes émergents du monde arabe qui ont une idée de projet documentaire ou qui ont des éléments documentaires. La bourse couvre les frais d’équipement, de recherches, de voyage, de production du projet et d’appui lors des ateliers de travail.

Les candidats doivent avoir une expérience en photographie, résider dans un pays arabe et avoir des projets documentaires qui n’ont pas été réalisés auparavant.

Ce programme offre l’opportunité aux photographes de réaliser leurs projets créatifs grâce au soutien financier de la bourse, ainsi qu’à l’accompagnement artistique et technique d’experts, notamment lors des deux ateliers auxquels participeront les candidats sélectionnés, sachant que le programme met également les bénéficiaires en contact avec des réseaux spécialisés en photographie à l’échelle régionale et internationale.

Les résultats de la sélection des candidatures seront annoncés lors de la première semaine d’avril 2026, et les deux ateliers de formation seront organisés en mai et décembre de la même année.