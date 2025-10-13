Le directeur général de LEONI Tunisie, Mohamed Larbi Rouis, a signé un accord de partenariat avec la société norvégienne Empower New Energy, en présence de l’ambassadrice de Norvège en Tunisie et de représentants de l’ambassade de Chine. L’accord vise à lancer un projet national d’énergie solaire couvrant 10 sites industriels de LEONI Tunisie, dont Menzel Hayet, Ksar El Kebir, Mateur et Msaken, en partenariat avec AR Solaire, spécialisée dans les systèmes photovoltaïques.

Réduction de la facture d’électricité et durabilité

Le projet constitue une étape clé dans le processus de transition énergétique durable de LEONI Tunisie. Il permettra de réduire la facture d’électricité de 40 %, soit environ 9,1 millions de dollars par an, pour un investissement total de 86 millions de dollars. La capacité de production totale est de 7,5 MW crête, avec une production annuelle estimée à 12,4 GWh, équivalant à l’absorption du CO₂ de milliers d’arbres par an ou à la plantation d’une forêt de 400 000 arbres sur 25 ans.

Engagement environnemental et réduction de l’empreinte carbone

Lors de la cérémonie de signature, Mohamed Larbi Rouis a déclaré :

« Nous sommes très fiers d’être les premiers à signer un tel accord en Tunisie. C’est une véritable concrétisation de notre engagement vers les énergies renouvelables et de notre conscience de l’importance de protéger l’environnement et de réduire notre empreinte carbone. »

Leadership national en énergie durable

Avec ce projet, LEONI Tunisie confirme son rôle de leader national en matière de durabilité énergétique, son engagement à réduire les émissions de carbone et à améliorer l’efficacité énergétique de ses sites de production à travers le pays.