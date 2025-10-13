La 6ème édition festival “Vues sur les Arts” dévoile les grandes lignes de son programme de 2025 à l’Agora La Marsa et Djerba avec la projection de trois films inédits et en avant-première, une section dédiée aux courts métrages tunisiens, une Master Class, un atelier d’écriture, un Festi-court et une section Focus Iran.

” Cette 6ᵉ édition de Vues sur les Arts traduit notre ambition de faire du festival un véritable espace méditerranéen de rencontres et d’échanges. Nous voulons offrir au public des films inédits et des avant-premières prestigieuses, mais aussi une ouverture sur de nouveaux horizons artistiques. Notre mission est de mettre en avant la créativité des jeunes cinéastes tunisiens, tout en affirmant l’esprit du festival : Vues sur les Arts n’est pas un festival compétitif, mais un moment de partage et de découverte, où chaque spectateur devient partie prenante de l’expérience artistique » déclare le directeur du festival, Mohamed Ali Okbi.

Les organisateurs aspirent également à promouvoir de grands films d’auteurs, dont les thèmes reflètent les divers courants les plus marquants du cinéma de tous pays, dans la mesure où ils répondent à des critères qui correspondent au concept culturel et artistique.

L’Atelier d’Écriture intitulé “Courts Entre 2 Rives” en collaboration avec l’association corse “COPMED”, sera organisé pour permettre à des jeunes réalisateurs de courts métrages de fictions, du bassin méditerranéen, d’être sélectionnés, pour les accompagner dans l’écriture de leurs scénarios est également prévu. Les 4 finalistes, cette année : un Tunisien, un français, un Italien et un Marocain, auront ainsi participé, à différentes résidences d’écriture: en France ( Bastia), en Italie (Casacalenda), au Maroc ( Tanger) et en Tunisie (L’agora).

Au final, Un Pitch, devant un jury, composé d’éminentes personnalités, leur donnera l’occasion de défendre leurs projets. Deux réalisateurs seront alors choisis, après délibération, dont l’un sera le lauréat 2025. Un prix de France Télévision lui sera décerné, dont la finalité, est de l’aider à démarrer son projet, et rencontrer de futurs producteurs potentiels.

Cette résidence itinérante d’écriture scénaristique “Courts Entre 2 Rives” consacrée aux courts métrages de fiction, est organisée dans les festivals situés dans le bassin méditerranéen, au cours de l’année 2025. La première session en Corse a eu lieu du 22 au 25 juin, à l’occasion du festival “LES NUITS MED” ‘’DI U FILMU CORTU’’ à Bastia. La deuxième session a eu lieu en Italie, dans le cadre du festival MOLISECINEMA, du 5 au 7 août. La troisième session aura lieu au Maroc à Tanger, dans le cadre Tangier Film Festival du 1 au 4 octobre, expliquent les organisateurs.

La quatrième session aura lieu à Tunis, durant le festival Vues sur les arts du 15 au 19 octobre, à l’Espace Culturel l’Agora. Les quatre porteurs de projets participants à cette résidence itinérante 2025 sont :

« La Paillotte » de Guillaume Micaelli (France) , « L’Isola Di Nina » de Valentina Pietrarca(Italie), «L’ancre du mirage » de Zayane Béchir (Tunisie) et « Quelque part ailleurs» de Doha Safsafi (Maroc).

Voici Le programme de “Courts Entre 2 Rives” :

Vendredi 17 Octobre: journée coaching avec Tarek Ben Châabene

Samedi 18 Octobre 16h: Pitch des scénarios devant les membres du jury

Dimanche 19 octobre 20h : Remise au lauréat du prix France Télévision lors de la clôture du festival.

Cette édition a également prévu une Master Class intitulée “L’Art du Documentaire” destinée aux étudiants des écoles de cinéma, elle sera organisée avec le concours de Jean Michel Djian, spécialiste de grands films documentaires qui leur présenter sa manière de développer à partir de l’écriture, les différentes étapes de la création, devant aboutir à l’œuvre cinématographique. Son dernier documentaire ’’Un siècle dans La tête ‘’ sera projeté, en exclusivité, pour mieux illustrer son propos, et sera suivi d’un débat animé, par le scénariste Tarek Ben Chaabene (ex-directeur de la cinémathèque à la cité de la Culture).

FESTI-COURTS est une nouvelle rubrique du festival, qui consiste à sélectionner, une série de 5 courts métrages de qualité, et mettre en lumière les talents de leurs réalisateurs, pouvant devenir la relève du cinéma de demain.

Voici Le programme de “Vues sur les Arts” à L’Agora Marsa :

Mercredi 15 Octobre 2025

19h : Cérémonie d’ouverture

20h: Film d’ouverture “Deux Pianos” de Arnaud Desplechin (1h55)

JEUDI 16 Octobre 2025

19h: “Tunisie Andalouse” de Feriel Ben Mahmoud (40 mn)

21h: Sélection d’honneur Diamanti fr Ferzan Ozpetek (2H15)

Vendredi 17 Octobre 2025

19h: “Little girl blue” de Mona Achache (1h35)

20h30 : “Ma mère, dieu et Sylvie Vartan” de Ken Scott (1h42)

SAMEDI 18 Octobre 2025

11h-13h : « L’art du documentaire avec Jean-Michel Djian et Tarek Ben Châabane

15h30: “Hola Frida” de André Kadi et Karine Vézina (1h20)

17h15: Festi-court programme 1 (1h04)

16h : Courts entre 2 rives: Pitch des lauréats

18h30 : Sélection coup de cœur “Chopin, Chopin!” De Michal Kwiecinski (2h13)

21h: “Maria” de Pablo Larrain (2h03)

Dimanche 19 Octobre 2025

17h: Festi-court programme 2 (1h05)

19h: Cérémonie de clôture et remise des prix courts entre 2 rives

Focus Iran: “Divine Comedy” de Ali Asghari (1H38)

Voici Le programme à L’Agora Djerba :

Mercredi 15 Octobre 2025

20h: Film d’ouverture “Deux Pianos” de Arnaud Desplechin (1h55)

Jeudi 16 Octobre 2025

19h: “Ma mère, dieu et sylvie Vartan” de Ken Scott (1h42)

Vendredi 17 Octobre 2025

19h: “Tunisie Andalouse” de Feriel Ben Mahmoud (40 mn)

Samedi 18 Octobre 2025

15h: “Hola Frida” de André Kadi et Karine Vézina (1h20)

17h: Festi-court programme 1

18h30: Sélection coup de cœur “Chopin, Chopin!” De Michal Kwiecinski (2h13)

Dimanche 19 Octobre 2025

17h: Festi-court programme 2

19h: Focus Iran: “Divine Comedy” de Ali Asghari (1H38)