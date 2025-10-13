Le projet de réhabilitation du canal Bab Rimal à El Mnagaâ dans la ville de Gafsa a été lancé, lundi. Ce chantier, dont le coût s’élève à 500 mille dinars, devrait prendre fin, au mois de janvier 2026.

Fahmi Abdeljawed, ingénieur à la direction de l’hydraulique urbaine au ministère de l’équipement, a indiqué que les travaux concernent, notamment, l’asphaltage d’une distance de 300 mètres linéaires, l’aménagement de l’estuaire du canal d’une longueur de 120 mètres linéaires et le curage d’oued Bayech au niveau de la route national N3.

Ce projet vise à promouvoir l’environnement durable et à protéger la ville de Gafsa contre les intonations, d’après la même source.