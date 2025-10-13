La récolte des olives à Sidi Bouzid devrait atteindre 500 mille tonnes pour la saison agricole 2024-2025, a déclaré à l’Agence TAP, le président de l’Union régionale de l’agriculture, Ali Brahmi.

Quelque 112 huileries d’une capacité de transformation de 5500 tonnes par jour et de stockage de 19279 tonnes sont disponibles dans la région.

Les oliveraies au gouvernorat de Sidi Bouzid s’étendent sur 288 mille ha, soit 62% des superficies cultivables et comptent 17 millions oliviers.

La récolte des olives était de 310 mille tonnes en 2024, 200 mille tonnes en 2023 et 193 mille tonnes en 2022.