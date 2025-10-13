La 5e journée du championnat de Ligue 2 se jouera les 18 et 19 octobre 2025. Toutes les rencontres débuteront à 15h, réparties entre les deux poules A et B.

Poule A : sept affiches au programme samedi

Sept matchs sont programmés pour la journée du samedi 18 octobre dans la Poule A.

À Mégrine, l’AS Mégrine recevra ESH Sousse.

À Boualem, US Bousalem affrontera EM Mahdia.

De son côté, CS Msaken accueillera CSH Lif à Msaken.

Le CS Chebba sera opposé à US Tataouine sur sa pelouse, tandis que BS Bouhajla défiera SC Ben Arous à Chebika.

À Sfax, le Sfax RS croisera le fer avec CO Kerkennah dans l’enceinte du stade du 2 Mars.

Enfin, à Agareb, AS Agareb recevra SAM Bourguiba.

Poule B : une journée répartie entre samedi et dimanche

Dans la Poule B, un seul match se disputera samedi 18 octobre. Le CS Sakiet Eddaier accueillera ES Bouchemma.

La suite du programme se jouera dimanche 19 octobre avec six rencontres.

À Kalaa Soghra, Kalaa Sport affrontera SC Moknine.

À Ksour Essef, US Ksour Essef recevra CS Korba.

Le AS Jelma sera opposé à O Sidi Bouzid à Jelma.

À Kasserine, le AS Kasserine rencontrera EGS Gafsa.

À Gabès, S Gabésien défiera AS Ariana, tandis qu’à Redaief, le CS Redaief accueillera Jendouba Sport pour clôturer la 5e journée.