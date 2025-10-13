La sélection marocaine des moins de 20 ans a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde U-20 en s’imposant face aux États-Unis (3-1), dimanche soir, au stade El Teniente de Rancagua, à 87 km au sud de Santiago.

Une première période disputée

Les jeunes Lions de l’Atlas ont pris l’avantage à la 31e minute grâce à Fouad Zahouani, auteur d’une belle action conclue d’un tir précis. Les Américains ont cependant réagi avant la pause, Cole Campbell transformant un penalty dans le temps additionnel pour ramener les deux équipes à égalité (1-1).

Le Maroc reprend le contrôle

De retour des vestiaires, le Maroc a repris l’ascendant sur la rencontre. À la 66e minute, une erreur défensive américaine a offert le deuxième but aux Nord-Africains : Joshua Wynder a marqué contre son camp, redonnant l’avantage à ses adversaires.

Les Marocains ont ensuite scellé leur victoire dans les dernières minutes, avec une contre-attaque rapide conclue par Yassin Guessime (87e), portant le score final à 3-1.

Cap sur la demi-finale face à la France

Grâce à cette performance maîtrisée, le Maroc rejoint le dernier carré du tournoi. Il affrontera la France, victorieuse de la Norvège (2-1) dimanche soir à Valparaiso, au stade Elias Figueroa Brander, mercredi prochain.

Les deux buts français ont été inscrits par Saimon Bouabre (19e et 37e minutes), tandis que Rasmus Holten a réduit l’écart pour la Norvège à la 83e minute.

L’autre affiche : Colombie – Argentine

La seconde demi-finale mettra aux prises la Colombie et l’Argentine, mercredi au stade national Julio Martinez Pradanos à Santiago.

Les regards seront désormais tournés vers ces deux confrontations décisives qui détermineront les finalistes de cette édition chilienne de la Coupe du Monde U-20.